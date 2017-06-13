"Поставка сортового металлопроката из жаропрочной стали."

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100 % оплата по факту поставки в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения товара на склад Заказчика, проверки комплектности и качества. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Поставка Товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания договора.