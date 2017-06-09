Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: 100,00 % оплата в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента (даты) подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ на территории Заказчика и получения Заказчиком оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства локальной сметы и счет-фактуры. Все обязательства Подрядчика должны быть исполнены в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору), начало работ - следующий день с момента подписания договора уполномоченными лицами, окончание работ - не позднее 110 (сто десяти) календарных дней, но не позднее 30 сентября 2017 г. Досрочное выполнение работ разрешается с согласия Заказчика.