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Номер извещения
31705130846
Уникальный номер закупки
418/63-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на ремонт токарно-винторезного станка модели 165, инв. № 7827
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 12:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-66
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Венцель Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Ремонт токарно-винторезного станка модели 165, инв. № 7827
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 06:00 GMT +309.06.2017 06:0009.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705130846Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт токарно-винторезного станка модели 165, инв. № 7827Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.06.2017 16:0023.06.2017 16:0023.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705130846Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт токарно-винторезного станка модели 165, инв. № 7827Екатеринбург
Дата и время проведения
26.06.2017 11:0026.06.2017 11:0026.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705130846Дата и время проведения Ремонт токарно-винторезного станка модели 165, инв. № 7827Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
27.06.2017 16:0027.06.2017 16:0027.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705130846Подведение итогов не позднее Ремонт токарно-винторезного станка модели 165, инв. № 7827Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт токарно-винторезного станка модели 165, инв. № 7827
Начальная цена
2 227 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
22 275,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ: Ремонт токарно-винторезного станка модели 165, инв. № 7827, пуско-наладочные работы и предварительную сдачу отремонтированного станка проводятся на территории Подрядчика. Подготовительные работы, монтажные работы, пуско-наладочные и окончательная сдача-приемка выполненных работ отремонтированного станка осуществляются Подрядчиком на территории Заказчика (далее-работы), расположенной по адресу: Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» (ПАО «МЗИК»), 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
33.12.22.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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