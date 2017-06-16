открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов движимого и недвижимого имущества, расположенных по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Тенгинка (собственник - АО «Центргаз»)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705814 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов движимого и недвижимого имущества, расположенных по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Тенгинка (собственник - АО «Центргаз») Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Информационное сообщение

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