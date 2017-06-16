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Номер извещения
ГП705814
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов движимого и недвижимого имущества, расположенных по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Тенгинка (собственник - АО «Центргаз»)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 4872 30-71-42
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
law_lmv@centrgaz-gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лепёхин Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Тенгинка (собственник - АО «Центргаз»)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 16:00 GMT +316.06.2017 16:0016.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705814Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи на объекты движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Тенгинка (собственник - АО «Центргаз»)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.06.2017 18:0016.06.2017 18:0016.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705814Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи на объекты движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Тенгинка (собственник - АО «Центргаз»)Москва
Дата и время проведения
19.06.2017 11:0019.06.2017 11:0019.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705814Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи на объекты движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Тенгинка (собственник - АО «Центргаз»)Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2017 18:0003.07.2017 18:0003.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705814Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи на объекты движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Тенгинка (собственник - АО «Центргаз»)Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
03.07.201703.07.2017 18:0003.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705814Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи на объекты движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Тенгинка (собственник - АО «Центргаз»)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Тенгинка (собственник - АО «Центргаз»)
Начальная цена
13 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
500 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Центргаз»
Все закупки и тендеры АО «Центргаз»
Адрес местонахождения
300041, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Менделеевская, д. 11
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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