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    Главная / Торги / Выполнение работ по покраске внутренних трубопроводов природного газа в цехе №39 ОАО "Уралмашзавод"

    Выполнение работ по покраске внутренних трубопроводов природного газа в цехе №39 ОАО "Уралмашзавод"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.07.2014 14:0017.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407456Дата и время окончания срока приема заявок Выполнить: Работы по покраске трубопроводов природного газа, воздуха и маслопроводы выполняются в условиях действующего производства. Работа проводится на высоте. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407456

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по покраске внутренних трубопроводов природного газа в цехе №39 ОАО "Уралмашзавод"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.07.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ДВ на покраску трубопроводов в цехе №39

    ТЗ на покраску трубопроводов в цехе №39

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 912 208-42-27

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    a.pisanko@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Писанко Анатолий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнить: Работы по покраске трубопроводов природного газа, воздуха и маслопроводы выполняются в условиях действующего производства. Работа проводится на высоте.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.07.2014 14:00 GMT +317.07.2014 14:0017.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407456Дата и время окончания срока приема заявок Выполнить: Работы по покраске трубопроводов природного газа, воздуха и маслопроводы выполняются в условиях действующего производства. Работа проводится на высоте. Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.07.2014 14:0017.07.2014 14:0017.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407456Дата и время вскрытия заявок Выполнить: Работы по покраске трубопроводов природного газа, воздуха и маслопроводы выполняются в условиях действующего производства. Работа проводится на высоте. Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    23.07.2014 14:0023.07.2014 14:0023.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407456Подведение итогов не позднее Выполнить: Работы по покраске трубопроводов природного газа, воздуха и маслопроводы выполняются в условиях действующего производства. Работа проводится на высоте. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.07.201423.07.2014 14:0023.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407456Подведение итогов не позднее Выполнить: Работы по покраске трубопроводов природного газа, воздуха и маслопроводы выполняются в условиях действующего производства. Работа проводится на высоте. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнить: Работы по покраске трубопроводов природного газа, воздуха и маслопроводы выполняются в условиях действующего производства. Работа проводится на высоте.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по покраске внутренних трубопроводов природного газа в соответствии с Пб 12-529-03 и инструкции по покраске технологических трубопроводов ОАО «Уралмашзавод» №NИ 74.09777, а именно: газопроводы - в желтый цвет с чередующимися поперечными красными полосами (через 2-6м с Ø40мм); сжатый воздух – в серый цвет; маслопроводы и баки с маслом – в коричневый цвет: Покрасить трубопроводы природного газа в объеме 399,4 кв.м , с маркировкой запорно- регулирующих устройств и указанием направления движения газа; Сжатого воздуха с указанием направления среды в объеме 65,4м² Маслобаки и маслопроводы в объеме – 117,0м² Срок выполнения работ в течении 10 дней после заключения договора в 2014г

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата выполненных подрядчиком работ производится ОАО «Уралмашзавод» в размере, предусмотренном сметой, в течение 30 дней с момента сдачи-приемки выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.33

    Производство санитарно-технических работ

    Документация лота

    ДВ на покраску трубопроводов в цехе №39

    28.12.2016

    ТЗ на покраску трубопроводов в цехе №39

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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