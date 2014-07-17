Выполнение работ по покраске внутренних трубопроводов природного газа в цехе №39 ОАО "Уралмашзавод"

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Выполнение работ по покраске внутренних трубопроводов природного газа в соответствии с Пб 12-529-03 и инструкции по покраске технологических трубопроводов ОАО «Уралмашзавод» №NИ 74.09777, а именно: газопроводы - в желтый цвет с чередующимися поперечными красными полосами (через 2-6м с Ø40мм); сжатый воздух – в серый цвет; маслопроводы и баки с маслом – в коричневый цвет: Покрасить трубопроводы природного газа в объеме 399,4 кв.м , с маркировкой запорно- регулирующих устройств и указанием направления движения газа; Сжатого воздуха с указанием направления среды в объеме 65,4м² Маслобаки и маслопроводы в объеме – 117,0м² Срок выполнения работ в течении 10 дней после заключения договора в 2014г