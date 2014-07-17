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Номер извещения
ГП407456
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Выполнение работ по покраске внутренних трубопроводов природного газа в цехе №39 ОАО "Уралмашзавод"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.07.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 912 208-42-27
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
a.pisanko@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Писанко Анатолий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Выполнить: Работы по покраске трубопроводов природного газа, воздуха и маслопроводы выполняются в условиях действующего производства. Работа проводится на высоте.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2014 14:00 GMT +317.07.2014 14:0017.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407456Дата и время окончания срока приема заявок Выполнить: Работы по покраске трубопроводов природного газа, воздуха и маслопроводы выполняются в условиях действующего производства. Работа проводится на высоте. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.07.2014 14:0017.07.2014 14:0017.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407456Дата и время вскрытия заявок Выполнить: Работы по покраске трубопроводов природного газа, воздуха и маслопроводы выполняются в условиях действующего производства. Работа проводится на высоте. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
23.07.2014 14:0023.07.2014 14:0023.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407456Подведение итогов не позднее Выполнить: Работы по покраске трубопроводов природного газа, воздуха и маслопроводы выполняются в условиях действующего производства. Работа проводится на высоте. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.07.201423.07.2014 14:0023.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407456Подведение итогов не позднее Выполнить: Работы по покраске трубопроводов природного газа, воздуха и маслопроводы выполняются в условиях действующего производства. Работа проводится на высоте. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнить: Работы по покраске трубопроводов природного газа, воздуха и маслопроводы выполняются в условиях действующего производства. Работа проводится на высоте.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по покраске внутренних трубопроводов природного газа в соответствии с Пб 12-529-03 и инструкции по покраске технологических трубопроводов ОАО «Уралмашзавод» №NИ 74.09777, а именно: газопроводы - в желтый цвет с чередующимися поперечными красными полосами (через 2-6м с Ø40мм); сжатый воздух – в серый цвет; маслопроводы и баки с маслом – в коричневый цвет: Покрасить трубопроводы природного газа в объеме 399,4 кв.м , с маркировкой запорно- регулирующих устройств и указанием направления движения газа; Сжатого воздуха с указанием направления среды в объеме 65,4м² Маслобаки и маслопроводы в объеме – 117,0м² Срок выполнения работ в течении 10 дней после заключения договора в 2014г
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
45.33
Документация лота
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