Запрос предложений на установку в производственном корпусе цехов №№ 2,6,13 и АБК системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705812 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на установку в производственном корпусе цехов №№ 2,6,13 и АБК системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 812 322-86-11 Факс Адрес электронной почты Irina.Tsibulskaya@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Цыбульская Ирина Леонидовна Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова:

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