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Номер извещения
ГП705812
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на установку в производственном корпусе цехов №№ 2,6,13 и АБК системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 12:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-86-11
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Tsibulskaya@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Цыбульская Ирина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений на установку в производственном корпусе цехов №№ 2,6,13 и АБК системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 10:00 GMT +329.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705812Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на установку в производственном корпусе цехов №№ 2,6,13 и АБК системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуациейКолпино
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705812Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на установку в производственном корпусе цехов №№ 2,6,13 и АБК системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуациейКолпино
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 10:0030.06.2017 10:0030.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705812Подведение итогов не позднее Запрос предложений на установку в производственном корпусе цехов №№ 2,6,13 и АБК системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуациейКолпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 10:0030.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705812Подведение итогов не позднее Запрос предложений на установку в производственном корпусе цехов №№ 2,6,13 и АБК системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуациейКолпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на установку в производственном корпусе цехов №№ 2,6,13 и АБК системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Запрос предложений на установку в производственном корпусе цехов №№ 2,6,13 и АБК системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н, лит. ДЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
80.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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