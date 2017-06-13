Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании счета Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и предъявления Подрядчиком Заказчику счета-фактуры. По соглашению с Заказчиком возможна оплата части выполненной работы на основании промежуточного акта о выполненных работах. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: начало работ – не позднее трёх дней после подписания до-говора и получения необходимых документов; окончание работ – два календарных месяца с момента под-писания договора.