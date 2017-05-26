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Номер извещения
31705130598
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сбор, транспортировка, обезвреживание, утилизация отходов 3-4 класса опасности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 12:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь 1-ой Пятилетки, -
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь 1-ой Пятилетки, -
Контактный телефон
+7 903 086-46-00
Факс
+7 343 327-15-19
Адрес электронной почты
Ya.Kuznetsova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мошинская Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Размещение отходов производства на захоронение, переработку
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 08:00 GMT +326.05.2017 08:0026.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705130598Дата и время окончания срока приема заявок Размещение отходов производства на захоронение, переработкуЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 08:0026.05.2017 08:0026.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705130598Дата и время вскрытия заявок Размещение отходов производства на захоронение, переработкуЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Размещение отходов производства на захоронение, переработку
Начальная цена
400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
263,04 тонны отходов 3-4 класса опасности в соответствии с техзаданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
территория производственной площадки ООО "Водоканал-59", г.ЕкатеринбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Водоканал-59
Все закупки и тендеры Водоканал-59
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь 1-ой Пятилетки, -
38.2
38.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 320
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