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Номер извещения
ГП705810
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме на право заключения договора купли-продажи имущества, состоящего из незавершенных и завершенных строительством складов, нзс путей ж/д тупиков и прочего имущества, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, панель «А». Собственник: OОО «Газпром добыча Уренгой»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 12:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 34949 4-81-85
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
e.v.donova@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Донова Елена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
г. Новый Уренгой
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Имущество, состоящее из незавершенных и завершенных строительством складов, нзс путей ж/д тупиков и прочего имущества, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, панель «А»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 16:00 GMT +319.06.2017 16:0019.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705810Дата и время окончания срока приема заявок Имущество, состоящее из незавершенных и завершенных строительством складов, нзс путей ж/д тупиков и прочего имущества, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, панель «А» г. Новый Уренгой
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.06.2017 18:0019.06.2017 18:0019.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705810Дата окончания срока рассмотрения заявок Имущество, состоящее из незавершенных и завершенных строительством складов, нзс путей ж/д тупиков и прочего имущества, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, панель «А» г. Новый Уренгой
Дата и время проведения
20.06.2017 11:0020.06.2017 11:0020.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705810Дата и время проведения Имущество, состоящее из незавершенных и завершенных строительством складов, нзс путей ж/д тупиков и прочего имущества, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, панель «А» г. Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 15:0030.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705810Подведение итогов не позднее Имущество, состоящее из незавершенных и завершенных строительством складов, нзс путей ж/д тупиков и прочего имущества, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, панель «А» г. Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705810Подведение итогов не позднее Имущество, состоящее из незавершенных и завершенных строительством складов, нзс путей ж/д тупиков и прочего имущества, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, панель «А» г. Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Имущество, состоящее из незавершенных и завершенных строительством складов, нзс путей ж/д тупиков и прочего имущества, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, панель «А»
Начальная цена
152 859 381,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
52.10.12.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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