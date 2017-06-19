Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме на право заключения договора купли-продажи имущества, состоящего из незавершенных и завершенных строительством складов, нзс путей ж/д тупиков и прочего имущества, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, панель «А». Собственник: OОО «Газпром добыча Уренгой»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705810 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме на право заключения договора купли-продажи имущества, состоящего из незавершенных и завершенных строительством складов, нзс путей ж/д тупиков и прочего имущества, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, панель «А». Собственник: OОО «Газпром добыча Уренгой» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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