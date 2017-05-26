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Номер извещения
31705130476
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка контрольно-кассовой техники для нужд ООО "Ростгаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 11:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
Почтовый адрес
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
Контактный телефон
+7 8635 26-60-76 доб. 136
Факс
--
Адрес электронной почты
soshchenko.i@rostgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сощенко Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Новочеркасск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение контрольно-кассовых аппаратов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 14:00 GMT +326.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705130476Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение контрольно-кассовых аппаратовНовочеркасск
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705130476Дата и время вскрытия заявок Приобретение контрольно-кассовых аппаратовНовочеркасск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение контрольно-кассовых аппаратов
Начальная цена
240 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12 шт. согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
28.23
28.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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