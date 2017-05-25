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Номер извещения
ГП705806
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение отделочных работ на автоматизированном радиотехническом посту в поселке Сабетта (ЯНАО) для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 11:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Дрейера, 12
Почтовый адрес
163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Дрейера, 12
Контактный телефон
+7 818 263-89-63 доб. 114
Факс
+7 499 724-20-20
Адрес электронной почты
Ogorelkov_E@mrtssm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Огорелков Егор Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Архангельск
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Проведение отделочных работ на автоматизированном радиотехническом посту в поселке Сабетта (ЯНАО) для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж" согласно технического задания
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201730.05.2017 16:0030.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705806Подведение итогов не позднее Проведение отделочных работ на автоматизированном радиотехническом посту в поселке Сабетта (ЯНАО) для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж" согласно технического заданияАрхангельск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение отделочных работ на автоматизированном радиотехническом посту в поселке Сабетта (ЯНАО) для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж" согласно технического задания
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поселок Сабетта, Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области, Российская ФедерацияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МРТС-Строймонтаж
Все закупки и тендеры МРТС-Строймонтаж
Адрес местонахождения
163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Дрейера, 12
45.21.31.110
Документация лота
Кол-во: 1
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