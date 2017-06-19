Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены на право заключения договора купли-продажи имущества: трубы НКТ (бывшая в употреблении) в количестве 1 636 (Одна тысяча шестьсот тридцать шесть) тонн. Лот 4: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 197 т). Собственник: ОАО «Томскгазпром»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705800 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены на право заключения договора купли-продажи имущества: трубы НКТ (бывшая в употреблении) в количестве 1 636 (Одна тысяча шестьсот тридцать шесть) тонн. Лот 4: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 197 т). Собственник: ОАО «Томскгазпром» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ Юридический адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Почтовый адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Контактный телефон +7 3822 61-28-67 Факс +7 495 276-00-51 Адрес электронной почты menshikovjv@tomskgazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Меньшиков Юрий Валерьевич Место рассмотрения предложений г. Томск Ключевые слова:

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