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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены на право заключения договора купли-продажи имущества: трубы НКТ (бывшая в употреблении) в количестве 1 636 (Одна тысяча шестьсот тридцать шесть) тонн. Лот 3: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 480 т). Собственник: ОАО «Томскгазпром»

    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены на право заключения договора купли-продажи имущества: трубы НКТ (бывшая в употреблении) в количестве 1 636 (Одна тысяча шестьсот тридцать шесть) тонн. Лот 3: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 480 т). Собственник: ОАО «Томскгазпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2017 18:0019.06.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705798Дата и время окончания срока приема заявок Лот 3: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 480 т) в следующем составе: Труба НКТ б/у 73х5,5 – 304,100 тонн Труба НКТ б/у 89х6,5 – 73,840 тонн Труба НКТ б/у 89х7,34 – 52,180 тонн Труба НКТ б/у 101х6,5 – 48,880 тонн Адрес места нахождения: склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском ГКМ (Каргасокский район, Томская область)г. ТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705798

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены на право заключения договора купли-продажи имущества: трубы НКТ (бывшая в употреблении) в количестве 1 636 (Одна тысяча шестьсот тридцать шесть) тонн. Лот 3: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 480 т). Собственник: ОАО «Томскгазпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 10:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Томск

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот 3: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 480 т) в следующем составе: Труба НКТ б/у 73х5,5 – 304,100 тонн Труба НКТ б/у 89х6,5 – 73,840 тонн Труба НКТ б/у 89х7,34 – 52,180 тонн Труба НКТ б/у 101х6,5 – 48,880 тонн Адрес места нахождения: склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском ГКМ (Каргасокский район, Томская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2017 18:00 GMT +319.06.2017 18:0019.06.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705798Дата и время окончания срока приема заявок Лот 3: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 480 т) в следующем составе: Труба НКТ б/у 73х5,5 – 304,100 тонн Труба НКТ б/у 89х6,5 – 73,840 тонн Труба НКТ б/у 89х7,34 – 52,180 тонн Труба НКТ б/у 101х6,5 – 48,880 тонн Адрес места нахождения: склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском ГКМ (Каргасокский район, Томская область)г. Томск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.06.2017 11:0020.06.2017 11:0020.06.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705798Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 3: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 480 т) в следующем составе: Труба НКТ б/у 73х5,5 – 304,100 тонн Труба НКТ б/у 89х6,5 – 73,840 тонн Труба НКТ б/у 89х7,34 – 52,180 тонн Труба НКТ б/у 101х6,5 – 48,880 тонн Адрес места нахождения: склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском ГКМ (Каргасокский район, Томская область)г. Томск

    Дата и время проведения

    21.06.2017 11:0021.06.2017 11:0021.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705798Дата и время проведения Лот 3: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 480 т) в следующем составе: Труба НКТ б/у 73х5,5 – 304,100 тонн Труба НКТ б/у 89х6,5 – 73,840 тонн Труба НКТ б/у 89х7,34 – 52,180 тонн Труба НКТ б/у 101х6,5 – 48,880 тонн Адрес места нахождения: склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском ГКМ (Каргасокский район, Томская область)г. Томск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 15:0030.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705798Подведение итогов не позднее Лот 3: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 480 т) в следующем составе: Труба НКТ б/у 73х5,5 – 304,100 тонн Труба НКТ б/у 89х6,5 – 73,840 тонн Труба НКТ б/у 89х7,34 – 52,180 тонн Труба НКТ б/у 101х6,5 – 48,880 тонн Адрес места нахождения: склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском ГКМ (Каргасокский район, Томская область)г. Томск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705798Подведение итогов не позднее Лот 3: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 480 т) в следующем составе: Труба НКТ б/у 73х5,5 – 304,100 тонн Труба НКТ б/у 89х6,5 – 73,840 тонн Труба НКТ б/у 89х7,34 – 52,180 тонн Труба НКТ б/у 101х6,5 – 48,880 тонн Адрес места нахождения: склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском ГКМ (Каргасокский район, Томская область)г. Томск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 3: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 480 т) в следующем составе: Труба НКТ б/у 73х5,5 – 304,100 тонн Труба НКТ б/у 89х6,5 – 73,840 тонн Труба НКТ б/у 89х7,34 – 52,180 тонн Труба НКТ б/у 101х6,5 – 48,880 тонн Адрес места нахождения: склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском ГКМ (Каргасокский район, Томская область)

    Начальная цена

    2 850 050,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    285 005,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    285 005,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    09.10.11.120

    Услуги по структурно-поисковому бурению, связанные с добычей нефти и газа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "труба нкт"

    Кол-во: 0

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