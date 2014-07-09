www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП407452
Уникальный номер закупки
19-07-14 260
Наименование закупки
О поставке электрокомплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 343 270-12-00 доб. 23270
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
DGoroshko@urbo.su
Ф.И.О. контактного лица
Горошко Денису Валентиновичу
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно предложению
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2014 18:00 GMT +309.07.2014 18:0009.07.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407452Дата и время окончания срока приема заявок Согласно предложениюЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.07.2014 18:0009.07.2014 18:0009.07.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407452Дата и время вскрытия заявок Согласно предложениюЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
16.07.2014 18:0016.07.2014 18:0016.07.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407452Подведение итогов не позднее Согласно предложениюЕкатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно предложению
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.