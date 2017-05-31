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Номер извещения
ГП705799
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по выполнению капитального ремонта отдельных участков автодорог на территории Ижорской промышленной площадки (инв. №102040047, 102040097, 102040021, 102040013).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская, 13, лит ВМ
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская, 13, лит ВМ
Контактный телефон
+7 911 111-30-72
Факс
+7 812 322-84-07
Адрес электронной почты
Aleksandr.Luchkin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Лучкин Александр Васильевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказания услуг по выполнению капитального ремонта отдельных участков автодорог на территории Ижорской промышленной площадки (инв. №102040047, 102040097, 102040021, 102040013) согласно техническому заданию заказчика.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 08:00 GMT +331.05.2017 08:0031.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705799Дата и время окончания срока приема заявок оказания услуг по выполнению капитального ремонта отдельных участков автодорог на территории Ижорской промышленной площадки (инв. №102040047, 102040097, 102040021, 102040013) согласно техническому заданию заказчика.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 08:0031.05.2017 08:0031.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705799Дата и время вскрытия заявок оказания услуг по выполнению капитального ремонта отдельных участков автодорог на территории Ижорской промышленной площадки (инв. №102040047, 102040097, 102040021, 102040013) согласно техническому заданию заказчика.Колпино
Подведение итогов не позднее
30.07.2017 12:0030.07.2017 12:0030.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705799Подведение итогов не позднее оказания услуг по выполнению капитального ремонта отдельных участков автодорог на территории Ижорской промышленной площадки (инв. №102040047, 102040097, 102040021, 102040013) согласно техническому заданию заказчика.Колпино
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.07.201730.07.2017 12:0030.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705799Подведение итогов не позднее оказания услуг по выполнению капитального ремонта отдельных участков автодорог на территории Ижорской промышленной площадки (инв. №102040047, 102040097, 102040021, 102040013) согласно техническому заданию заказчика.Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказания услуг по выполнению капитального ремонта отдельных участков автодорог на территории Ижорской промышленной площадки (инв. №102040047, 102040097, 102040021, 102040013) согласно техническому заданию заказчика.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА
Все закупки и тендеры БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская, 13, лит ВМ
42.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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