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Номер извещения
ГП705797
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион по комбинированной схеме - сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены, на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, находящегося по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, д. 43 (43/1) (Центральный округ). Собственник: ООО «Газпром торг Краснодар»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 10:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 861 224-29-14
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
inf@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кравченко Марина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Здание – проходная, литер А, 25,6 кв.м., здание – мастерская, литер В, 574 кв. м., здание – административное, литер Г, 169,9 кв. м., здание – холодильник, литер Г1, 96,9 кв.м., здание – холодильник, литер Г2, Г10, 117,3 кв.м., здание – котельная, литер Д, 12,9 кв. м, здание – хозблок, литер E, 46,7 кв. м., здание – тарный склад, литер Ж, 74,5 кв.м., земельный участок: земли населенных пунктов – для эксплуатации зданий и сооружений производственно-складской базы, 5420 кв. м., земельный участок, общей площадью 490 кв. м., находящийся в пользовании ООО «Газпром торг Краснодар» на основании договора аренды № 4300019373 от 16.10.2012 г. Собственник: ООО «Газпром торг Краснодар»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 14:00 GMT +319.06.2017 14:0019.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705797Дата и время окончания срока приема заявок Здание – проходная, литер А, 25,6 кв.м., здание – мастерская, литер В, 574 кв. м., здание – административное, литер Г, 169,9 кв. м., здание – холодильник, литер Г1, 96,9 кв.м., здание – холодильник, литер Г2, Г10, 117,3 кв.м., здание – котельная, литер Д, 12,9 кв. м, здание – хозблок, литер E, 46,7 кв. м., здание – тарный склад, литер Ж, 74,5 кв.м., земельный участок: земли населенных пунктов – для эксплуатации зданий и сооружений производственно-складской базы, 5420 кв. м., земельный участок, общей площадью 490 кв. м., находящийся в пользовании ООО «Газпром торг Краснодар» на основании договора аренды № 4300019373 от 16.10.2012 г. Собственник: ООО «Газпром торг Краснодар» Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.06.2017 18:0019.06.2017 18:0019.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705797Дата окончания срока рассмотрения заявок Здание – проходная, литер А, 25,6 кв.м., здание – мастерская, литер В, 574 кв. м., здание – административное, литер Г, 169,9 кв. м., здание – холодильник, литер Г1, 96,9 кв.м., здание – холодильник, литер Г2, Г10, 117,3 кв.м., здание – котельная, литер Д, 12,9 кв. м, здание – хозблок, литер E, 46,7 кв. м., здание – тарный склад, литер Ж, 74,5 кв.м., земельный участок: земли населенных пунктов – для эксплуатации зданий и сооружений производственно-складской базы, 5420 кв. м., земельный участок, общей площадью 490 кв. м., находящийся в пользовании ООО «Газпром торг Краснодар» на основании договора аренды № 4300019373 от 16.10.2012 г. Собственник: ООО «Газпром торг Краснодар» Москва
Дата и время проведения
20.06.2017 14:4020.06.2017 14:4020.06.2017 14:40Europe/MoscowДата и время проведения ГП705797Дата и время проведения Здание – проходная, литер А, 25,6 кв.м., здание – мастерская, литер В, 574 кв. м., здание – административное, литер Г, 169,9 кв. м., здание – холодильник, литер Г1, 96,9 кв.м., здание – холодильник, литер Г2, Г10, 117,3 кв.м., здание – котельная, литер Д, 12,9 кв. м, здание – хозблок, литер E, 46,7 кв. м., здание – тарный склад, литер Ж, 74,5 кв.м., земельный участок: земли населенных пунктов – для эксплуатации зданий и сооружений производственно-складской базы, 5420 кв. м., земельный участок, общей площадью 490 кв. м., находящийся в пользовании ООО «Газпром торг Краснодар» на основании договора аренды № 4300019373 от 16.10.2012 г. Собственник: ООО «Газпром торг Краснодар» Москва
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 14:5526.06.2017 14:5526.06.2017 14:55Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705797Подведение итогов не позднее Здание – проходная, литер А, 25,6 кв.м., здание – мастерская, литер В, 574 кв. м., здание – административное, литер Г, 169,9 кв. м., здание – холодильник, литер Г1, 96,9 кв.м., здание – холодильник, литер Г2, Г10, 117,3 кв.м., здание – котельная, литер Д, 12,9 кв. м, здание – хозблок, литер E, 46,7 кв. м., здание – тарный склад, литер Ж, 74,5 кв.м., земельный участок: земли населенных пунктов – для эксплуатации зданий и сооружений производственно-складской базы, 5420 кв. м., земельный участок, общей площадью 490 кв. м., находящийся в пользовании ООО «Газпром торг Краснодар» на основании договора аренды № 4300019373 от 16.10.2012 г. Собственник: ООО «Газпром торг Краснодар» Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.06.201726.06.2017 14:5526.06.2017 14:55Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705797Подведение итогов не позднее Здание – проходная, литер А, 25,6 кв.м., здание – мастерская, литер В, 574 кв. м., здание – административное, литер Г, 169,9 кв. м., здание – холодильник, литер Г1, 96,9 кв.м., здание – холодильник, литер Г2, Г10, 117,3 кв.м., здание – котельная, литер Д, 12,9 кв. м, здание – хозблок, литер E, 46,7 кв. м., здание – тарный склад, литер Ж, 74,5 кв.м., земельный участок: земли населенных пунктов – для эксплуатации зданий и сооружений производственно-складской базы, 5420 кв. м., земельный участок, общей площадью 490 кв. м., находящийся в пользовании ООО «Газпром торг Краснодар» на основании договора аренды № 4300019373 от 16.10.2012 г. Собственник: ООО «Газпром торг Краснодар» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Здание – проходная, литер А, 25,6 кв.м., здание – мастерская, литер В, 574 кв. м., здание – административное, литер Г, 169,9 кв. м., здание – холодильник, литер Г1, 96,9 кв.м., здание – холодильник, литер Г2, Г10, 117,3 кв.м., здание – котельная, литер Д, 12,9 кв. м, здание – хозблок, литер E, 46,7 кв. м., здание – тарный склад, литер Ж, 74,5 кв.м., земельный участок: земли населенных пунктов – для эксплуатации зданий и сооружений производственно-складской базы, 5420 кв. м., земельный участок, общей площадью 490 кв. м., находящийся в пользовании ООО «Газпром торг Краснодар» на основании договора аренды № 4300019373 от 16.10.2012 г. Собственник: ООО «Газпром торг Краснодар»
Начальная цена
21 928 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 370 500,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350020, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Гаражная, 69
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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