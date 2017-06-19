Лот 1

Здание – проходная, литер А, 25,6 кв.м., здание – мастерская, литер В, 574 кв. м., здание – административное, литер Г, 169,9 кв. м., здание – холодильник, литер Г1, 96,9 кв.м., здание – холодильник, литер Г2, Г10, 117,3 кв.м., здание – котельная, литер Д, 12,9 кв. м, здание – хозблок, литер E, 46,7 кв. м., здание – тарный склад, литер Ж, 74,5 кв.м., земельный участок: земли населенных пунктов – для эксплуатации зданий и сооружений производственно-складской базы, 5420 кв. м., земельный участок, общей площадью 490 кв. м., находящийся в пользовании ООО «Газпром торг Краснодар» на основании договора аренды № 4300019373 от 16.10.2012 г. Собственник: ООО «Газпром торг Краснодар»