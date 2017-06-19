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Номер извещения
ГП705795
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены на право заключения договора купли-продажи имущества: трубы НКТ (бывшая в употреблении) в количестве 1 636 (Одна тысяча шестьсот тридцать шесть) тонн. Лот 1: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 480 т). Собственник: ОАО «Томскгазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 3822 61-28-67
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
menshikovjv@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Меньшиков Юрий Валерьевич
Место рассмотрения предложений
г. Томск
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Лот 1: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 480 т) в следующем составе: Труба НКТ б/у 73х5,5 – 300,000 тонн Труба НКТ б/у 89х6,5 – 70,000 тонн Труба НКТ б/у 89х7,34 – 50,000 тонн Труба НКТ б/у 101х6,5 – 60,000 тонн Адрес места нахождения: склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском ГКМ (Каргасокский район, Томская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 18:00 GMT +319.06.2017 18:0019.06.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705795Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 480 т) в следующем составе: Труба НКТ б/у 73х5,5 – 300,000 тонн Труба НКТ б/у 89х6,5 – 70,000 тонн Труба НКТ б/у 89х7,34 – 50,000 тонн Труба НКТ б/у 101х6,5 – 60,000 тонн Адрес места нахождения: склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском ГКМ (Каргасокский район, Томская область)г. Томск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.06.2017 11:0020.06.2017 11:0020.06.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705795Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 1: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 480 т) в следующем составе: Труба НКТ б/у 73х5,5 – 300,000 тонн Труба НКТ б/у 89х6,5 – 70,000 тонн Труба НКТ б/у 89х7,34 – 50,000 тонн Труба НКТ б/у 101х6,5 – 60,000 тонн Адрес места нахождения: склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском ГКМ (Каргасокский район, Томская область)г. Томск
Дата и время проведения
21.06.2017 11:0021.06.2017 11:0021.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705795Дата и время проведения Лот 1: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 480 т) в следующем составе: Труба НКТ б/у 73х5,5 – 300,000 тонн Труба НКТ б/у 89х6,5 – 70,000 тонн Труба НКТ б/у 89х7,34 – 50,000 тонн Труба НКТ б/у 101х6,5 – 60,000 тонн Адрес места нахождения: склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском ГКМ (Каргасокский район, Томская область)г. Томск
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 15:0030.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705795Подведение итогов не позднее Лот 1: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 480 т) в следующем составе: Труба НКТ б/у 73х5,5 – 300,000 тонн Труба НКТ б/у 89х6,5 – 70,000 тонн Труба НКТ б/у 89х7,34 – 50,000 тонн Труба НКТ б/у 101х6,5 – 60,000 тонн Адрес места нахождения: склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском ГКМ (Каргасокский район, Томская область)г. Томск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705795Подведение итогов не позднее Лот 1: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 480 т) в следующем составе: Труба НКТ б/у 73х5,5 – 300,000 тонн Труба НКТ б/у 89х6,5 – 70,000 тонн Труба НКТ б/у 89х7,34 – 50,000 тонн Труба НКТ б/у 101х6,5 – 60,000 тонн Адрес места нахождения: склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском ГКМ (Каргасокский район, Томская область)г. Томск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 1: Труба НКТ б/у (общее количество трубы в лоте - 480 т) в следующем составе: Труба НКТ б/у 73х5,5 – 300,000 тонн Труба НКТ б/у 89х6,5 – 70,000 тонн Труба НКТ б/у 89х7,34 – 50,000 тонн Труба НКТ б/у 101х6,5 – 60,000 тонн Адрес места нахождения: склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском ГКМ (Каргасокский район, Томская область)
Начальная цена
2 856 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
285 600,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
09.10.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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