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Номер извещения
31705130061
Уникальный номер закупки
9/2017
Наименование закупки
Капитальный ремонт системы оборотного водоснабжения насосной станции №22 (инв.№ 200024)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
Контактный телефон
+7 812 322-85-74
Факс
+7 812 322-80-49
Адрес электронной почты
Tatyana.Gorkovenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
СЕМЁНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт системы оборотного водоснабжения насосной станции №22 (инв.№ 200024)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт системы оборотного водоснабжения насосной станции №22 (инв.№ 200024)
Начальная цена
4 130 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, КолпиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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