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Номер извещения
31705129810
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на закупку услуг по аренде резервного цифрового канала связи L2 VPN "ЦКС "Хабаровск"-ТЦ ПАО "Ростелеком"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 10:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
Почтовый адрес
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Контактный телефон
+7 495 730-03-87 доб. 1610
Факс
Адрес электронной почты
vbedrickij@rscc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бедрицкий Владимир Анатолиевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по аренде резервного цифрового канала связи L2 VPN "ЦКС "Хабаровск"-ТЦ ПАО "Ростелеком"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 11:00 GMT +305.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705129810Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по аренде резервного цифрового канала связи L2 VPN "ЦКС "Хабаровск"-ТЦ ПАО "Ростелеком"Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 11:0005.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705129810Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по аренде резервного цифрового канала связи L2 VPN "ЦКС "Хабаровск"-ТЦ ПАО "Ростелеком"Москва
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 16:0016.06.2017 16:0016.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705129810Подведение итогов не позднее Закупка услуг по аренде резервного цифрового канала связи L2 VPN "ЦКС "Хабаровск"-ТЦ ПАО "Ростелеком"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по аренде резервного цифрового канала связи L2 VPN "ЦКС "Хабаровск"-ТЦ ПАО "Ростелеком"
Начальная цена
2 124 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
210 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
61.90.10.160
61.10
Документация лота
Кол-во: 4
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