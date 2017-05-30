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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705129806
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на закупку сертификатов технической поддержки системы резервного копирования
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 10:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
Почтовый адрес
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Контактный телефон
+7 495 730-03-87 доб. 1610
Факс
Адрес электронной почты
vbedrickij@rscc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бедрицкий Владимир Анатолиевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка сертификатов технической поддержки системы резервного копирования.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 11:00 GMT +330.05.2017 11:0030.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705129806Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сертификатов технической поддержки системы резервного копирования.Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 11:0030.05.2017 11:0030.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705129806Дата и время вскрытия заявок Закупка сертификатов технической поддержки системы резервного копирования.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка сертификатов технической поддержки системы резервного копирования.
Начальная цена
10 200,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
62.03.12.130
62.03.13
Документация лота
Кол-во: 1
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