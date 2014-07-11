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    Главная / Торги / закупка трапов для ЗАО "ш.Костромовская"

    закупка трапов для ЗАО "ш.Костромовская"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.07.2014 09:0011.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407455Дата и время окончания срока приема заявок закупка трапов для ЗАО "ш.Костромовская"БеловоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407455

    Уникальный номер закупки

    8668

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка трапов для ЗАО "ш.Костромовская"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.07.2014 21:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    эскиз трапа

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Белон
    Все закупки и тендеры «Белон»

    Юридический адрес

    652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12

    Почтовый адрес

    652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12

    Контактный телефон

    +7 38452 2-61-25

    Факс

    Адрес электронной почты

    Elena.Mihailova@belon.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Белово

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка трапов для ЗАО "ш.Костромовская"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201415.07.2014 09:0015.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407455Подведение итогов не позднее закупка трапов для ЗАО "ш.Костромовская"Белово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка трапов для ЗАО "ш.Костромовская"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно позициям лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адрес получателя: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, УЛ.ЗОРИНА, 2 Тип поставки: автотранспортом поставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки: DDP Поставка с оплатой пошлины Условия оплаты: по факту (в днях) - АВАНС 0/0% 60 ДНЕЙ Сроки поставки: поставка товара до 20.07.2014 Дополнительные требования к поставке: Эскиз трапа прилагается.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Белон»
    Все закупки и тендеры «Белон»

    Адрес местонахождения

    652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12

    Наименование заказчика

    «Белон»
    Все закупки и тендеры «Белон»

    Адрес местонахождения

    652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DD

    ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трап L -4м ширина 60 см"

    Кол-во: 100

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