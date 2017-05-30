Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: - Авансовый платеж в размере 20% от стоимости соответствующего этапа – производиться не позднее 10 рабочих дней от даты выставления счета; - Окончательный расчет в размере 80% от стоимости соответствующего этапа - производится в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней от даты выставления счета.