Поставка серверного оборудования, выполнение монтажных работ и установка программного обеспечения системы АСУ ТП

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: безналичный расчет в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара и приемки работ. Условия поставки: в течение периода с момента заключения договора до момента полного исполнения; график исполнения договора: не более 60 рабочих дней с момента подписания договора.