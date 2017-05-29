Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчет за выполненные работы Заказчик производит на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставления Подрядчиком исполнительной документации.