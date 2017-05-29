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    Главная / Торги / Строительство одноцепной ВЛ-6кВ (85 опор)

    Строительство одноцепной ВЛ-6кВ (85 опор)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 06:0029.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705785Дата и время окончания срока приема заявок Строительство одноцепной ВЛ-6кВ от ПС №54 до FGX-12, в т.ч. линия ВЛ-6кВ до ж/д переезда ГОК «Инаглинский»НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705785

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Строительство одноцепной ВЛ-6кВ (85 опор)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 08:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Приглашение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-46

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    krasilnikova@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Красильникова Александра Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Строительство одноцепной ВЛ-6кВ от ПС №54 до FGX-12, в т.ч. линия ВЛ-6кВ до ж/д переезда ГОК «Инаглинский»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 09:0013.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705785Подведение итогов не позднее Строительство одноцепной ВЛ-6кВ от ПС №54 до FGX-12, в т.ч. линия ВЛ-6кВ до ж/д переезда ГОК «Инаглинский»Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительство одноцепной ВЛ-6кВ от ПС №54 до FGX-12, в т.ч. линия ВЛ-6кВ до ж/д переезда ГОК «Инаглинский»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 услуга

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, промышленная площадка ГОК «Инаглинский»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет за выполненные работы Заказчик производит на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставления Подрядчиком исполнительной документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    42.22

    Сооружения и строительные работы по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и связи

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительно-монтажные работы"

    Кол-во: 1

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    Лоты:
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    Регион:
    Москва
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