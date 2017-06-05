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Номер извещения
31705129118
Уникальный номер закупки
34-10
Наименование закупки
Поставка электрооборудования (КТП-ТВ 250/10/0,4) в комплекте с трансформатором для Филиала № 10 АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 09:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 34670 2-14-10
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil10@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макарова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Белоярский
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Поставка электрооборудования (КТП-ТВ 250/10/0,4) для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 13:00 GMT +305.06.2017 13:0005.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705129118Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования (КТП-ТВ 250/10/0,4) для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"Белоярский
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 13:0006.06.2017 13:0006.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705129118Дата и время вскрытия заявок Поставка электрооборудования (КТП-ТВ 250/10/0,4) для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"Белоярский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрооборудования (КТП-ТВ 250/10/0,4) для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес поставки: ХМАО - Югра, г. Белоярский, ул. Центральная,29 (База Филиала № 10 АО «ГК «Северавтодор»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
27.1
46.69.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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