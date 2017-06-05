Поставка электрооборудования (КТП-ТВ 250/10/0,4) в комплекте с трансформатором для Филиала № 10 АО «ГК «Северавтодор»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по Договору производится Покупателем в российских рублях, в 100% размере за фактически поставленный Товар в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента получения товара и передачи оригиналов документов: товарных накладных по форме ТОРГ - 12, документов на продукцию, а именно транспортных накладных (Приложение №4 к правилам перевозок грузов автомобильным транспортом (в ред. постановления Правительства РФ от 30.12.2011 №1208, от 03.12.2015 №1311)) и документов, подтверждающих качество продукции в соответствии с действующим законодательством, счетов и / или счетов-фактур оформленных в соответствии со ст. 169 НК РФ. Счета-фактуры, товарные накладные и другие сопроводительные документы должны содержать номер и дату настоящего Договора *Проценты на сумму долга, а также проценты на проценты в понимании и значении статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к условиям и обязательствам, возникшим у Сторон, не начисляются.