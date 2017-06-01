Тендер 137-Т-2017 на изготовление, поставку, выполнение ШМР и ПНР отстойника подтоварной воды (V=25м3) и технологического отсека с узлом наполнения для объекта: "Система напорных нефтепроводов "АРКТИКГАЗ". Приемо-сдаточный пункт (ПСП) "АРКТИКГАЗ". Площадка ПСП. Корректировка", расположенного на стройке: "Обустройство нефтяной части Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705784 Уникальный номер закупки 137-Т-2017 Номер закупки Наименование закупки Тендер 137-Т-2017 на изготовление, поставку, выполнение ШМР и ПНР отстойника подтоварной воды (V=25м3) и технологического отсека с узлом наполнения для объекта: "Система напорных нефтепроводов "АРКТИКГАЗ". Приемо-сдаточный пункт (ПСП) "АРКТИКГАЗ". Площадка ПСП. Корректировка", расположенного на стройке: "Обустройство нефтяной части Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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