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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку запорно-регулирующей арматуры для нужд строительства ТЗК АО "АЭРО-Шереметьево"

    Запрос предложений на поставку запорно-регулирующей арматуры для нужд строительства ТЗК АО "АЭРО-Шереметьево"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705780Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку запорно-регулирующей арматуры для нужд строительства ТЗК АО "АЭРО-Шереметьево"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705780

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку запорно-регулирующей арматуры для нужд строительства ТЗК АО "АЭРО-Шереметьево"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 20:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Спецификация оборудования

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 985 139-07-94

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    pago1905@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеев Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку запорно-регулирующей арматуры для нужд строительства ТЗК АО "АЭРО-Шереметьево"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 12:00 GMT +326.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705780Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку запорно-регулирующей арматуры для нужд строительства ТЗК АО "АЭРО-Шереметьево"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2017 17:0026.05.2017 17:0026.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705780Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку запорно-регулирующей арматуры для нужд строительства ТЗК АО "АЭРО-Шереметьево"Москва

    Подведение итогов не позднее

    05.06.2017 14:3005.06.2017 14:3005.06.2017 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705780Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку запорно-регулирующей арматуры для нужд строительства ТЗК АО "АЭРО-Шереметьево"Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    05.06.201705.06.2017 14:3005.06.2017 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705780Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку запорно-регулирующей арматуры для нужд строительства ТЗК АО "АЭРО-Шереметьево"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку запорно-регулирующей арматуры для нужд строительства ТЗК АО "АЭРО-Шереметьево"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Химки, а/п Шереметьево, Терминал «А», строительная площадка ТЗК АО «АЭРО-Шереметьево»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс 10%, 90% оплата в течении 30 дней с момента подписания товарной накладной
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос предложений на поставку запорно-регулирующей арматуры для нужд строительства ТЗК АО "АЭРО-Шереметьево""

    Кол-во: 1

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