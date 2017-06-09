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    Главная / Торги / Поставка контрольно-измерительных приборов

    Поставка контрольно-измерительных приборов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2017 14:0009.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717076Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительных приборов 125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.21Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717076

    Уникальный номер закупки

    ЗЦ-1704/024/МТ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка контрольно-измерительных приборов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2017 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция

    РД ОЛ

    Договор Прил. 1

    Прил.3 Техническое задание

    Форма 7

    Форма 8

    Прил. 4 Мин. требования

    Форма 1

    Форма 2

    Форма 3

    Форма 4

    Форма 5

    Форма 6

    Форма 9

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 221-31-32

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    ANepomnyaschikh@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Непомнящих Алексей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.21

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контрольно-измерительных приборов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2017 14:00 GMT +309.06.2017 14:0009.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717076Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительных приборов 125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.21

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2017 14:0009.06.2017 14:0009.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717076Дата и время вскрытия заявок Поставка контрольно-измерительных приборов 125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.21

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.201721.07.2017 23:5921.07.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717076Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительных приборов 125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.21

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контрольно-измерительных приборов

    Начальная цена

    13 629 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с инструкцией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с инструкциейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с инструкцией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    26.51.45.190

    Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контрольно-измерительне приборы"

    Кол-во: 0

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