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Номер извещения
ГП717076
Уникальный номер закупки
ЗЦ-1704/024/МТ
Наименование закупки
Поставка контрольно-измерительных приборов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 221-31-32
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
ANepomnyaschikh@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Непомнящих Алексей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.21
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка контрольно-измерительных приборов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 14:00 GMT +309.06.2017 14:0009.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717076Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительных приборов 125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.21
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 14:0009.06.2017 14:0009.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717076Дата и время вскрытия заявок Поставка контрольно-измерительных приборов 125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.21
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка контрольно-измерительных приборов
Начальная цена
13 629 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с инструкцией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с инструкциейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
26.51.45.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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