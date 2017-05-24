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Номер извещения
ГП705777
Уникальный номер закупки
720
Наименование закупки
Закупка лабораторного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 18:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70124
Факс
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Адрес электронной почты
v.latysheva@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Старченко Варвара Иванович
Место рассмотрения предложений
Яковлевский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка лабораторного оборудования и расходные материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 13:30 GMT +324.05.2017 13:3024.05.2017 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705777Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лабораторного оборудования и расходные материалыЯковлевский район
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 13:3024.05.2017 13:3024.05.2017 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705777Дата и время вскрытия заявок Закупка лабораторного оборудования и расходные материалыЯковлевский район
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 16:0026.06.2017 16:0026.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705777Подведение итогов не позднее Закупка лабораторного оборудования и расходные материалыЯковлевский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка лабораторного оборудования и расходные материалы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно прикрепленной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
Все закупки и тендеры МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
27.90.40.190
26.24.11.129
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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