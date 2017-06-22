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    Главная / Торги / Оказание услуг по выполнению химизации технологических процессов

    Оказание услуг по выполнению химизации технологических процессов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2017 10:0022.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705775Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по выполнению химизации технологических процессов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»Северо-ВосточныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705775

    Уникальный номер закупки

    ЗЦ-1703/001/НГ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по выполнению химизации технологических процессов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 18:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция

    Техническое задание

    Договор

    Приложение №1 к договору

    Приложение №2 к договору

    Приложение №3 к договору

    Приложение №4 к договору

    Приложение №5 к договору

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 221-31-32

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    YZakhodyakin@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заходякин Яков Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Северо-Восточный

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по выполнению химизации технологических процессов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2017 10:00 GMT +322.06.2017 10:0022.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705775Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по выполнению химизации технологических процессов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»Северо-Восточный

    Дата и время вскрытия заявок

    22.06.2017 10:0022.06.2017 10:0022.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705775Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по выполнению химизации технологических процессов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»Северо-Восточный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201731.08.2017 18:0031.08.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705775Подведение итогов не позднее Оказание услуг по выполнению химизации технологических процессов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»Северо-Восточный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по выполнению химизации технологических процессов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

    Начальная цена

    5 900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    09

    Услуги в области добычи полезных ископаемых

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по выполнению химизации технологических процессов"

    Кол-во: 0

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