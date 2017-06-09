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Номер извещения
31705130130
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион на право заключения договора на поставку средств индивидуальной и коллективной защиты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 11:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 499 940-02-22 доб. 1809
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
tender@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лыско Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
Закупки и тендеры Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для пишущих машинок, штемпельные подушки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств индивидуальной и коллективной защиты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 09:30 GMT +309.06.2017 09:3009.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705130130Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной и коллективной защитыМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.06.2017 23:0016.06.2017 23:0016.06.2017 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705130130Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка средств индивидуальной и коллективной защитыМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
Дата и время проведения
19.06.2017 10:0019.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705130130Дата и время проведения Поставка средств индивидуальной и коллективной защитыМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
Подведение итогов не позднее
19.06.2017 23:0019.06.2017 23:0019.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705130130Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной и коллективной защитыМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной и коллективной защиты
Начальная цена
1 601 295,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с положениями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с положениями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
32.99.11.110
32.99.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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