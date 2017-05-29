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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705127730
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку компьютерного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 17:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129164, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 126
Почтовый адрес
129164, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 126
Контактный телефон
+7 495 683-12-11
Факс
+7 495 645-59-58
Адрес электронной почты
juri1@to-redstar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Божевольный Роман Игоревич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, проспект Мира, д. 126
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 10:00 GMT +329.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705127730Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного оборудованияг. Москва, проспект Мира, д. 126
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705127730Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного оборудованияг. Москва, проспект Мира, д. 126
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного оборудования
Начальная цена
1 270 499,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТО Красная звезда
Все закупки и тендеры ТО Красная звезда
Адрес местонахождения
129164, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 126
26
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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