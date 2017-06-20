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Номер извещения
ГП705771
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по изготовлению и поставке полиграфической продукции в 2017 – 2021 гг. для нужд ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 17:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 221-31-32
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
AJarovikov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яровиков Антон Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Северо-Восточный
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по изготовлению и поставке полиграфической продукции в 2017 – 2021 гг. для нужд ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 15:00 GMT +320.06.2017 15:0020.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705771Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению и поставке полиграфической продукции в 2017 – 2021 гг. для нужд ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»Северо-Восточный
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 15:0020.06.2017 15:0020.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705771Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по изготовлению и поставке полиграфической продукции в 2017 – 2021 гг. для нужд ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»Северо-Восточный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по изготовлению и поставке полиграфической продукции в 2017 – 2021 гг. для нужд ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
Начальная цена
2 726 980,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
18.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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