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Номер извещения
31705127782
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
заключение договора на поставку ремонтной паяльной станции WELLER WR 3000M
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 17:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
124498, Российская Федерация, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, стр.2
Почтовый адрес
124498, Российская Федерация, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, стр.2
Контактный телефон
+7 499 731-89-31 доб. 3001
Факс
+7 499 731-27-53
Адрес электронной почты
kid@se.zgrad.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коптева Ирина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ремонтной паяльной станции Weller WR 3000 M для отдела 43
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 11:00 GMT +329.05.2017 11:0029.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705127782Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ремонтной паяльной станции Weller WR 3000 M для отдела 43Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 11:0029.05.2017 11:0029.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705127782Дата и время вскрытия заявок Поставка ремонтной паяльной станции Weller WR 3000 M для отдела 43Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ремонтной паяльной станции Weller WR 3000 M для отдела 43
Начальная цена
145 625,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно проекта договора и технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
124460, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д.5, стр.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИ Субмикрон
Все закупки и тендеры АО НИИ Субмикрон
Адрес местонахождения
124498, Российская Федерация, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, стр.2
28.1
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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