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    Главная / Торги / Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА).

    Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2017 09:0026.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705793Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА).ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705793

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 10:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 4 к договору

    Приложение 2 к договору

    Приложение 3 к договору

    Документация о закупке

    Извещение о закупке

    Приложение 1 к договору

    Приложение 5 к договору

    Извещение об отказе

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 263-41-98

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гущина Ольга Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 09:00 GMT +326.06.2017 09:0026.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705793Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА).Воронеж

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.06.2017 15:0028.06.2017 15:0028.06.2017 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705793Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА).Воронеж

    Дата и время проведения

    29.06.2017 12:0029.06.2017 12:0029.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705793Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА).Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2017 16:0029.06.2017 16:0029.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705793Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА).Воронеж

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.06.201729.06.2017 16:0029.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705793Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА).Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА).

    Начальная цена

    2 290 471,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    229 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    229 000,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 условная единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д.16бРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Порядок оплаты: Безналичный расчет. До подачи заявки на участие в ОАЭФ на повышение на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА) Покупатель вносит задаток в размере 229 000,00 (двести двадцать девять тысяч) рублей. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. Покупатель производит оплату в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, за вычетом суммы внесенного Покупателем задатка.Продавец передает Покупателю недвижимое имущество (нежилое здание гаража, нежилое здание деревообрабатывающей мастерской и земельный участок, на котором расположены здания) по акту приема-передачи и актам по форме ОС-1 в течение 30 календарных дней с момента получения полной оплаты недвижимого имущества. Обязательство Продавца передать недвижимое имущество Покупателю считается исполненным после передачи имущества Покупателю и подписания Сторонами акта приема-передачи и актов по форме ОС-1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи недвижимого имущества Стороны сдают документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области. Право собственности на недвижимое имущество возникает у Покупателя с момента регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области. Одновременно с передачей права собственности на здания Продавец передает Покупателю право собственности на Земельный участок под ними. Все необходимые расходы по государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество несет Покупатель.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    68.10.14.000

    Услуги по покупке и продаже нежилых зданий и занимаемых ими земельных участков

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нежилые здания и земельный участок, на котором расположены здания"

    Кол-во: 1

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