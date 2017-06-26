Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Порядок оплаты: Безналичный расчет. До подачи заявки на участие в ОАЭФ на повышение на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА) Покупатель вносит задаток в размере 229 000,00 (двести двадцать девять тысяч) рублей. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. Покупатель производит оплату в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, за вычетом суммы внесенного Покупателем задатка.Продавец передает Покупателю недвижимое имущество (нежилое здание гаража, нежилое здание деревообрабатывающей мастерской и земельный участок, на котором расположены здания) по акту приема-передачи и актам по форме ОС-1 в течение 30 календарных дней с момента получения полной оплаты недвижимого имущества. Обязательство Продавца передать недвижимое имущество Покупателю считается исполненным после передачи имущества Покупателю и подписания Сторонами акта приема-передачи и актов по форме ОС-1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи недвижимого имущества Стороны сдают документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области. Право собственности на недвижимое имущество возникает у Покупателя с момента регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области. Одновременно с передачей права собственности на здания Продавец передает Покупателю право собственности на Земельный участок под ними. Все необходимые расходы по государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество несет Покупатель.