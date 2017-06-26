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Номер извещения
ГП705793
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 10:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 263-41-98
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@kbkha.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гущина Ольга Борисовна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 09:00 GMT +326.06.2017 09:0026.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705793Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА).Воронеж
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 15:0028.06.2017 15:0028.06.2017 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705793Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА).Воронеж
Дата и время проведения
29.06.2017 12:0029.06.2017 12:0029.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705793Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА).Воронеж
Подведение итогов не позднее
29.06.2017 16:0029.06.2017 16:0029.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705793Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА).Воронеж
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА).
Начальная цена
2 290 471,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
229 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 условная единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д.16бРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
68.10.14.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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