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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП705769
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
приобретение лицензий на ПО Ivanti (Landesk) для нужд ООО "Мечел-БизнесСервис".
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 17:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 63513
Факс
+7 495 221-88-88
Адрес электронной почты
elena.kozyrenko@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Козыренко Елена Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение лицензий на ПО Ivanti (Landesk)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение лицензий на ПО Ivanti (Landesk)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-БизнесСервис
Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 5
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