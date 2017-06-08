Выполнение работ по техническому обслуживанию, гарантийному и текущему ремонту автомобилей марки Hyundai.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по договору производится по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания окончательного заказ-наряда и акта выполненных работ обеими Сторонами по договору, в соответствии с выставленным Исполнителем счетом. В момент подписания Заказчиком окончательного заказ-наряда Исполнитель предоставляет Заказчику счет на оплату, счет-фактуру, оформленные в рублях, и акт выполненных работ. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ, предоставленных расходных материалов и запасных частей, согласно представленным Исполнителем калькуляциям (заказ-нарядам) и счетам-фактурам. Стоимость расходных материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ, определяется согласно прейскуранту Исполнителя.