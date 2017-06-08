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Номер извещения
31705127549
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию, гарантийному и текущему ремонту автомобилей марки Hyundai.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 16:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петровская Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по техническому обслуживанию, гарантийному и текущему ремонту автомобилей марки Hyundai.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 11:00 GMT +308.06.2017 11:0008.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705127549Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию, гарантийному и текущему ремонту автомобилей марки Hyundai. Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 11:00GMT +308.06.2017 11:0008.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705127549Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию, гарантийному и текущему ремонту автомобилей марки Hyundai. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.06.201713.06.2017 11:0013.06.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705127549Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию, гарантийному и текущему ремонту автомобилей марки Hyundai. Москва
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 11:0013.06.2017 11:0013.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705127549Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию, гарантийному и текущему ремонту автомобилей марки Hyundai. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию, гарантийному и текущему ремонту автомобилей марки Hyundai.
Начальная цена
294 479,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Станция технического обслуживания автомобилей (СТОА) Исполнителя, расположенная в г. Москве. Работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, находящихся на гарантии, предоставленной заводом-изготовителем, должны выполняться в сервисном центре официального дилера Hyundai, расположенном в пределах МКАД г. Москвы.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
45.20.1
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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