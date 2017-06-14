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Номер извещения
ГП705820
Уникальный номер закупки
2017-02
Наименование закупки
Выполнение работ по благоустройству на объекте «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты» (с коридорами коммуникаций); площадка УКПГ Термокарстового ГКМ ЗАО «Тернефтегаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 13:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а
Контактный телефон
+7 34997 4-73-17
Факс
+7 34997 4-73-22
Адрес электронной почты
Eilyasov@tng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильясов Евгений Иванович
Место рассмотрения предложений
Пуровский район
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Выполнение работ по благоустройству на объекте «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты» (с коридорами коммуникаций); площадка УКПГ Термокарстового ГКМ ЗАО «Тернефтегаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 16:00 GMT +314.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705820Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по благоустройству на объекте «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты» (с коридорами коммуникаций); площадка УКПГ Термокарстового ГКМ ЗАО «Тернефтегаз»Пуровский район
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2017 16:0019.06.2017 16:0019.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705820Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по благоустройству на объекте «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты» (с коридорами коммуникаций); площадка УКПГ Термокарстового ГКМ ЗАО «Тернефтегаз»Пуровский район
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 16:0030.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705820Подведение итогов не позднее Выполнение работ по благоустройству на объекте «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты» (с коридорами коммуникаций); площадка УКПГ Термокарстового ГКМ ЗАО «Тернефтегаз»Пуровский район
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705820Подведение итогов не позднее Выполнение работ по благоустройству на объекте «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты» (с коридорами коммуникаций); площадка УКПГ Термокарстового ГКМ ЗАО «Тернефтегаз»Пуровский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по благоустройству на объекте «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты» (с коридорами коммуникаций); площадка УКПГ Термокарстового ГКМ ЗАО «Тернефтегаз»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с конкурсной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с конкурсной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Тернефтегаз
Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз
Адрес местонахождения
629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2
629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а
43.99.90.190
43.99.40.190
43.99.40.130
43.99.40.110
42.99.29.000
42.11.10.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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