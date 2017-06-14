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    Главная / Торги / Выполнение работ по благоустройству на объекте «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты» (с коридорами коммуникаций); площадка УКПГ Термокарстового ГКМ ЗАО «Тернефтегаз»

    Выполнение работ по благоустройству на объекте «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты» (с коридорами коммуникаций); площадка УКПГ Термокарстового ГКМ ЗАО «Тернефтегаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705820Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по благоустройству на объекте «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты» (с коридорами коммуникаций); площадка УКПГ Термокарстового ГКМ ЗАО «Тернефтегаз»Пуровский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705820

    Уникальный номер закупки

    2017-02

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по благоустройству на объекте «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты» (с коридорами коммуникаций); площадка УКПГ Термокарстового ГКМ ЗАО «Тернефтегаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 13:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    17_Проект договора подряда

    16_Инструкция по оформлению и порядку подачи Конкурсного предложения

    15_Проектная и рабочая документация_Часть 11

    14_Проектная и рабочая документация_Часть 10

    13_Проектная и рабочая документация_Часть 9

    12_Проектная и рабочая документация_Часть 8

    11_Проектная и рабочая документация_Часть 7

    10_Проектная и рабочая документация_Часть 6

    09_Проектная и рабочая документация_Часть 5

    08_Проектная и рабочая документация_Часть 4

    07_Проектная и рабочая документация_Часть 3

    06_Проектная и рабочая документация_Часть 2

    05_Проектная и рабочая документация_Часть 1

    04_Перечень проектной и рабочей докментации

    03_Техническое задание

    02_Анкета на участие в Конкурсе (бланк)

    01_Объявление Открытого Конкурса

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Тернефтегаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз

    Юридический адрес

    629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а

    Контактный телефон

    +7 34997 4-73-17

    Факс

    +7 34997 4-73-22

    Адрес электронной почты

    Eilyasov@tng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильясов Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Пуровский район

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по благоустройству на объекте «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты» (с коридорами коммуникаций); площадка УКПГ Термокарстового ГКМ ЗАО «Тернефтегаз»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 16:00 GMT +314.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705820Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по благоустройству на объекте «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты» (с коридорами коммуникаций); площадка УКПГ Термокарстового ГКМ ЗАО «Тернефтегаз»Пуровский район

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2017 16:0019.06.2017 16:0019.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705820Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по благоустройству на объекте «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты» (с коридорами коммуникаций); площадка УКПГ Термокарстового ГКМ ЗАО «Тернефтегаз»Пуровский район

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 16:0030.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705820Подведение итогов не позднее Выполнение работ по благоустройству на объекте «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты» (с коридорами коммуникаций); площадка УКПГ Термокарстового ГКМ ЗАО «Тернефтегаз»Пуровский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705820Подведение итогов не позднее Выполнение работ по благоустройству на объекте «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты» (с коридорами коммуникаций); площадка УКПГ Термокарстового ГКМ ЗАО «Тернефтегаз»Пуровский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по благоустройству на объекте «Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты» (с коридорами коммуникаций); площадка УКПГ Термокарстового ГКМ ЗАО «Тернефтегаз»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с конкурсной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с конкурсной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с конкурсной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Тернефтегаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Тернефтегаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз

    Адрес местонахождения

    629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2

    629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    43.99.40.190

    Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие группировки

    43.99.40.130

    Работы по укреплению фундаментов

    43.99.40.110

    Работы по укладке бетонной смеси

    42.99.29.000

    Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки

    42.11.10.120

    Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по благоустройству"

    Кол-во: 0

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