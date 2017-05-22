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Номер извещения
ГП705768
Уникальный номер закупки
573/1
Наименование закупки
Закупка теплоизоляции и расходного материала для нужд ООО Реконструкция с доставкой до объекта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 205
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
andrey.cherednichenko@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Чередниченко Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка теплоизоляции и расходного материала для нужд ООО Реконструкция с доставкой до объекта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 16:00 GMT +322.05.2017 16:0022.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705768Дата и время окончания срока приема заявок Закупка теплоизоляции и расходного материала для нужд ООО Реконструкция с доставкой до объекта Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 16:0022.05.2017 16:0022.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705768Дата и время вскрытия заявок Закупка теплоизоляции и расходного материала для нужд ООО Реконструкция с доставкой до объекта Домодедово
Подведение итогов не позднее
22.05.2017 18:0022.05.2017 18:0022.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705768Подведение итогов не позднее Закупка теплоизоляции и расходного материала для нужд ООО Реконструкция с доставкой до объекта Домодедово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка теплоизоляции и расходного материала для нужд ООО Реконструкция с доставкой до объекта
Начальная цена
971 179,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Закупка теплоизоляции и расходного материала для нужд ООО Реконструкция с доставкой до объекта
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Закупка теплоизоляции и расходного материала для нужд ООО Реконструкция с доставкой до объектаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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