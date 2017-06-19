Закупка легких металлоконструкций для экскаватора 10 весом 4444,37 кг на июль 2017 для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705767 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка легких металлоконструкций для экскаватора 10 весом 4444,37 кг на июль 2017 для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 812 322-83-71 Факс Адрес электронной почты Elena.Yakovleva@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Яковлева Елена Викторовна Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова: металл

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