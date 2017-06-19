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    Главная / Торги / Закупка легких металлоконструкций для экскаватора 10 весом 4444,37 кг на июль 2017 для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).

    Закупка легких металлоконструкций для экскаватора 10 весом 4444,37 кг на июль 2017 для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705767Дата и время окончания срока приема заявок Закупка легких металлоконструкций для экскаватора 10 на июль 2017 для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705767

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка легких металлоконструкций для экскаватора 10 весом 4444,37 кг на июль 2017 для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 16:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    приложение к извещению

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-71

    Факс

    Адрес электронной почты

    Elena.Yakovleva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка легких металлоконструкций для экскаватора 10 на июль 2017 для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2017 10:00 GMT +319.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705767Дата и время окончания срока приема заявок Закупка легких металлоконструкций для экскаватора 10 на июль 2017 для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2017 10:0019.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705767Дата и время вскрытия заявок Закупка легких металлоконструкций для экскаватора 10 на июль 2017 для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 17:0030.06.2017 17:0030.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705767Подведение итогов не позднее Закупка легких металлоконструкций для экскаватора 10 на июль 2017 для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 17:0030.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705767Подведение итогов не позднее Закупка легких металлоконструкций для экскаватора 10 на июль 2017 для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка легких металлоконструкций для экскаватора 10 на июль 2017 для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "К-т легких металлоконструкций для ЭКГ-10"

    Кол-во: 1

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