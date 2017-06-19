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Номер извещения
ГП705767
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка легких металлоконструкций для экскаватора 10 весом 4444,37 кг на июль 2017 для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 16:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-71
Факс
Адрес электронной почты
Elena.Yakovleva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Яковлева Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Закупка легких металлоконструкций для экскаватора 10 на июль 2017 для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 10:00 GMT +319.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705767Дата и время окончания срока приема заявок Закупка легких металлоконструкций для экскаватора 10 на июль 2017 для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).Колпино
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2017 10:0019.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705767Дата и время вскрытия заявок Закупка легких металлоконструкций для экскаватора 10 на июль 2017 для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).Колпино
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 17:0030.06.2017 17:0030.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705767Подведение итогов не позднее Закупка легких металлоконструкций для экскаватора 10 на июль 2017 для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 17:0030.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705767Подведение итогов не позднее Закупка легких металлоконструкций для экскаватора 10 на июль 2017 для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка легких металлоконструкций для экскаватора 10 на июль 2017 для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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