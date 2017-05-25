Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1) 10% (Десять процентов) - авансовый платеж, осуществляется в течение 45 календарных дней с даты заключения контракта. 2) Платеж в размере 80% (Восемьдесят процентов), осуществляется в течение 45 календарных дней с даты доставки продукции на объект, на основании подписанной товарной накладной ТОРГ-12; Переход права собственности и риска случайной гибели Продукции, происходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания ТН ТОРГ-12 с приложением ТТН о приемке товара Грузополучателем на Объекте; 3) Платеж в размере 10% (Десять процентов) от стоимости поставленной Продукции, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты ввода гидроагрегата №1 в эксплуатацию - 31.11.2017г., на основании утвержденного Заказчиком Акта приемки Гидроагрегата в эксплуатацию.