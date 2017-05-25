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Номер извещения
ГП705766
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка турбинного масла ТП-30
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 16:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195009, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит.А
Почтовый адрес
195009, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит.А
Контактный телефон
+7 812 363-34-10 доб. 41250
Факс
+7 812 346-70-35
Адрес электронной почты
Yutyaeva_ma@power-m.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ютяева Марина Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Турбинное масло ТП-30
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 10:00 GMT +325.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705766Дата и время окончания срока приема заявок Турбинное масло ТП-30Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 14:0008.06.2017 14:0008.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705766Дата и время вскрытия заявок Турбинное масло ТП-30Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Турбинное масло ТП-30
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
54т. - 1 партия в евро бочках
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, Рыбинская ГЭС, РФ, 152917, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, 31, Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Силовые машины
Все закупки и тендеры ПАО Силовые машины
Адрес местонахождения
195009, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит.А
19.20.29.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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