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    Главная / Торги / поставка серверных комплектующих для нужд ООО "Мечел-БизнесСервис".

    поставка серверных комплектующих для нужд ООО "Мечел-БизнесСервис".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2017 14:0029.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705765Дата и время окончания срока приема заявок поставка серверных комплектующихМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705765

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка серверных комплектующих для нужд ООО "Мечел-БизнесСервис".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 16:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Юридический адрес

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 63513

    Факс

    +7 495 221-88-88

    Адрес электронной почты

    elena.kozyrenko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Козыренко Елена Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка серверных комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201731.07.2017 15:0031.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705765Подведение итогов не позднее поставка серверных комплектующихМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка серверных комплектующих

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "HP LTO-6 Ultrium 6.25TB MP RW Non Custom Labeled Data Cartridge 20 Pack"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "HP LTO-5 Ultrium Non-custom Labeled Data Cartridge 20 Pack"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered CAS-9 Low Voltage Memory Kit"

    Кол-во: 20

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