"Гостиничные услуги для экипажей при выполнении эстафетных рейсов в г. Челябинск"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: оплата в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счет-фактуры за фактически оказанные услуги за месяц. Возможность отсрочить платеж на срок не менее 30 (тридцати) календарных дней без штрафных санкций.