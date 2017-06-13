"комплексная уборка офисных помещений, рабочих зон площадью 2933,40 кв.м."

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Формой оплаты является безналичный расчет. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком на основании подписанных Сторонами Актов об оказанных услугах, счетов и счетов - фактур в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты получения счета, счета - фактуры Заказчиком и подписания Акта/-ов об оказанных услугах, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Счет-фактура выписывается Исполнителем в соответствии с НК РФ.