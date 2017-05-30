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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705126933
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по проведению специальной оценки условий труда
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по проведению специальной оценки условий труда
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705126933Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению специальной оценки условий трудаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705126933Дата и время вскрытия заявок Услуги по проведению специальной оценки условий трудаСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
20.06.2017 20:0020.06.2017 20:0020.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705126933Подведение итогов не позднее Услуги по проведению специальной оценки условий трудаСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по проведению специальной оценки условий труда
Начальная цена
7 055 220,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1115 раб. мест
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- г. Санкт- Петербург, ул. Пилотов д.18 корп.4 - г. Москва, а/п Внуково, д.1, стр.9, Грузовой комплекс стр.2; - г. Москва, Ленинский пр-т, д.15А (12, 13, 14 этажи) - г. Ростов-на-Дону, ул. Шолохова 270б - г. Сочи, Адлеровский р-н, ул. Мира, Аэропорт, лит.БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
71.20.19.130
71.20.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1115
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