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Номер извещения
ГП705763
Уникальный номер закупки
717
Наименование закупки
Закупка бытовой химии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 15:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70124
Факс
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Адрес электронной почты
v.latysheva@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Старченко Варвара Олеговна
Место рассмотрения предложений
г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 113
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка бытовой химии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 14:00 GMT +322.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705763Дата и время окончания срока приема заявок Закупка бытовой химииг. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 113
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 14:0022.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705763Дата и время вскрытия заявок Закупка бытовой химииг. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 113
Подведение итогов не позднее
29.06.2017 16:0029.06.2017 16:0029.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705763Подведение итогов не позднее Закупка бытовой химииг. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 113
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка бытовой химии
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно прикрепленной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
Все закупки и тендеры МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
24.20.14.230
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21434
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