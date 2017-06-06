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    Главная / Торги / Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по системе кондиционирования (Royal Clima) 39-и квартир (этажи №№ 2,3,4 в секторах № 7,8) под ключ общей площадью 2227,5 м2 для нужд ООО "МСК Истэйт" по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, 43

    Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по системе кондиционирования (Royal Clima) 39-и квартир (этажи №№ 2,3,4 в секторах № 7,8) под ключ общей площадью 2227,5 м2 для нужд ООО "МСК Истэйт" по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, 43

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2017 17:0006.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705761Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по системе кондиционирования (Royal Clima) 39-и квартир (этажи №№ 2,3,4 в секторах № 7,8) под ключ общей площадью 2227,5 м2 для нужд ООО "МСК Истэйт" по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, 43МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705761

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по системе кондиционирования (Royal Clima) 39-и квартир (этажи №№ 2,3,4 в секторах № 7,8) под ключ общей площадью 2227,5 м2 для нужд ООО "МСК Истэйт" по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, 43

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 15:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Техническое задание_Royal Clima

    Техническое задание_Прил. 1_оборудование_

    форма 2

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТС ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры МРТС ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18

    Контактный телефон

    +7 495 640-37-77 доб. 7729

    Факс

    +7 495 181-99-99

    Адрес электронной почты

    Kozyrev_A@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козырев Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по системе кондиционирования (Royal Clima) 39-и квартир (этажи №№ 2,3,4 в секторах № 7,8) под ключ общей площадью 2227,5 м2 для нужд ООО "МСК Истэйт" по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, 43

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 15:0023.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705761Подведение итогов не позднее Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по системе кондиционирования (Royal Clima) 39-и квартир (этажи №№ 2,3,4 в секторах № 7,8) под ключ общей площадью 2227,5 м2 для нужд ООО "МСК Истэйт" по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, 43Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по системе кондиционирования (Royal Clima) 39-и квартир (этажи №№ 2,3,4 в секторах № 7,8) под ключ общей площадью 2227,5 м2 для нужд ООО "МСК Истэйт" по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, 43

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Козыреву Андрею Владимировичу, тел.: +7 (495) 640 37 77, доб.7729, e-mail: Kozyrev_A@mrts.ru. По техническим вопросам обращаться к Злобину Юрию Владимировичу, тел.: +7 (495) 640 37 77, доб. 76-00, сот. тел.+7(916)577-11-44, e-mail: GCadmin@mskestate.com.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Херсонская, 43Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 15 рабочих дней после выполнения каждого этапа работ и поставки оборудования. (возможен аванс на оборудование и работы, но преимуществом будет являться постоплата) Сроки выполнения работ: не более 3 месяцев.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТС ХОЛДИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МРТС ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры МРТС ХОЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18

    Классификатор ОКПД2

    33.20.29.000

    Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    96.09

    Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленум на 3-4 выхода диаметр 125мм"

    Кол-во: 39

    "Позиция 2"

    "Дренажная помпа Sl 2750 N"

    Кол-во: 39

    "Позиция 3"

    "VVG 20-2,5 клапан трехходовой RoyalClima"

    Кол-во: 39

    "Позиция 4"

    "VAG 230 электропривод RoyalClima для клапанов VVG"

    Кол-во: 39

    "Позиция 5"

    "R-2 Пульт управления фанкойлом"

    Кол-во: 39

    "Позиция 6"

    "VC-S 55P2 Канальный фанкойл Royal Clima"

    Кол-во: 9

    "Позиция 7"

    "VC-S 30P2 Канальный фанкойл Royal Clima"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Монтажных и пуско-наладочных работ по системе кондиционирования (Royal Clima) 39-и квартир под ключ, включая расходный материал: гибкие теплоизолированные трубы диам.127мм; крепеж; диффузоры потолочные диам.125мм; переходники на подвод труб холодоснабжения к фанкойлам; дренажные трубы; муфты; соединения; кабель от Шита питания и т.д."

    Кол-во: 1

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