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Номер извещения
ГП705761
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по системе кондиционирования (Royal Clima) 39-и квартир (этажи №№ 2,3,4 в секторах № 7,8) под ключ общей площадью 2227,5 м2 для нужд ООО "МСК Истэйт" по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, 43
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18
Почтовый адрес
117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18
Контактный телефон
+7 495 640-37-77 доб. 7729
Факс
+7 495 181-99-99
Адрес электронной почты
Kozyrev_A@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козырев Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по системе кондиционирования (Royal Clima) 39-и квартир (этажи №№ 2,3,4 в секторах № 7,8) под ключ общей площадью 2227,5 м2 для нужд ООО "МСК Истэйт" по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, 43
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
23.06.201723.06.2017 15:0023.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705761Подведение итогов не позднее Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по системе кондиционирования (Royal Clima) 39-и квартир (этажи №№ 2,3,4 в секторах № 7,8) под ключ общей площадью 2227,5 м2 для нужд ООО "МСК Истэйт" по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, 43Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по системе кондиционирования (Royal Clima) 39-и квартир (этажи №№ 2,3,4 в секторах № 7,8) под ключ общей площадью 2227,5 м2 для нужд ООО "МСК Истэйт" по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, 43
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Козыреву Андрею Владимировичу, тел.: +7 (495) 640 37 77, доб.7729, e-mail: Kozyrev_A@mrts.ru. По техническим вопросам обращаться к Злобину Юрию Владимировичу, тел.: +7 (495) 640 37 77, доб. 76-00, сот. тел.+7(916)577-11-44, e-mail: GCadmin@mskestate.com.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Херсонская, 43Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МРТС ХОЛДИНГ
Все закупки и тендеры МРТС ХОЛДИНГ
Адрес местонахождения
117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18
33.20.29.000
96.09
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 39
Кол-во: 39
Кол-во: 39
Кол-во: 39
Кол-во: 39
Кол-во: 9
Кол-во: 30
Кол-во: 1
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