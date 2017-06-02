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Номер извещения
ГП705754
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка металлопроката для нужд ООО "ВагоноРемонтнаяКомпания"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Крупской, дом 29,офис 1
Почтовый адрес
430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Крупской, дом 29,офис 1
Контактный телефон
+7 8342 47-24-80
Факс
+7 8342 47-24-80
Адрес электронной почты
vti@vrk-saransk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бекшаева Лариса Семеновна
Место рассмотрения предложений
Саранск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка металлопроката для нужд ООО "ВагоноРемонтнаяКомпания"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка металлопроката для нужд ООО "ВагоноРемонтнаяКомпания"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Мордовия, п. Ромоданово, Пятинское шоссе, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВагоноРемонтнаяКомпания
Все закупки и тендеры ВагоноРемонтнаяКомпания
Адрес местонахождения
430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Крупской, дом 29,офис 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 300
Кол-во: 1600
Кол-во: 400
Кол-во: 2000
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 120
Кол-во: 600
Кол-во: 700
Кол-во: 300
Кол-во: 700
Кол-во: 1300
Кол-во: 550
Кол-во: 500
Кол-во: 1800
Кол-во: 1000
Кол-во: 1100
Кол-во: 600
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 150
Кол-во: 400
Кол-во: 60
Кол-во: 80
Кол-во: 50
Кол-во: 260
Кол-во: 50
Кол-во: 400
Кол-во: 3000
Кол-во: 3000
Кол-во: 300
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