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    Главная / Торги / Закупка металлопроката для нужд ООО "ВагоноРемонтнаяКомпания"

    Закупка металлопроката для нужд ООО "ВагоноРемонтнаяКомпания"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705754Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопроката для нужд ООО "ВагоноРемонтнаяКомпания"СаранскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705754

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлопроката для нужд ООО "ВагоноРемонтнаяКомпания"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Тех.задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ВагоноРемонтнаяКомпания
    Все закупки и тендеры ВагоноРемонтнаяКомпания

    Юридический адрес

    430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Крупской, дом 29,офис 1

    Почтовый адрес

    430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Крупской, дом 29,офис 1

    Контактный телефон

    +7 8342 47-24-80

    Факс

    +7 8342 47-24-80

    Адрес электронной почты

    vti@vrk-saransk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бекшаева Лариса Семеновна

    Место рассмотрения предложений

    Саранск

    Закупки и тендеры Мордовия Республика

    Ключевые слова:

    металлопрокат, вагон, прокат, металл, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлопроката для нужд ООО "ВагоноРемонтнаяКомпания"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201706.06.2017 23:5906.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705754Подведение итогов не позднее Закупка металлопроката для нужд ООО "ВагоноРемонтнаяКомпания"Саранск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлопроката для нужд ООО "ВагоноРемонтнаяКомпания"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Мордовия, п. Ромоданово, Пятинское шоссе, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа и доставка товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВагоноРемонтнаяКомпания
    Все закупки и тендеры ВагоноРемонтнаяКомпания

    Адрес местонахождения

    430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Крупской, дом 29,офис 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Швеллер 5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "Проволока отож. 6 мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Проволока о/к 5 мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "Лист 8*1500*6000"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 5"

    "Лист 6*1500*6000"

    Кол-во: 400

    "Позиция 6"

    "Лист 3*1250*2500"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 7"

    "Лист 2*1250*2500"

    Кол-во: 300

    "Позиция 8"

    "Лист 0,8*1250*2500"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "Лист 0,5*1250*2500 х/к"

    Кол-во: 120

    "Позиция 10"

    "Круг 50"

    Кол-во: 600

    "Позиция 11"

    "Круг 42"

    Кол-во: 700

    "Позиция 12"

    "Круг 36"

    Кол-во: 300

    "Позиция 13"

    "Круг 28"

    Кол-во: 700

    "Позиция 14"

    "Круг 24"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 15"

    "Круг 22"

    Кол-во: 550

    "Позиция 16"

    "Круг 20"

    Кол-во: 500

    "Позиция 17"

    "Круг 18"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 18"

    "Круг 16"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 19"

    "Круг 12"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 20"

    "Круг 10"

    Кол-во: 600

    "Позиция 21"

    "Круг *30"

    Кол-во: 200

    "Позиция 22"

    "Уголок 50*50*5"

    Кол-во: 500

    "Позиция 23"

    "Труба проф. 100*100*4,0"

    Кол-во: 150

    "Позиция 24"

    "Труба 50х8 б/ш"

    Кол-во: 400

    "Позиция 25"

    "Труба 50*3,5"

    Кол-во: 60

    "Позиция 26"

    "Труба 40х3,0"

    Кол-во: 80

    "Позиция 27"

    "Труба 32х2,8"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Труба 25*3,2"

    Кол-во: 260

    "Позиция 29"

    "Труба 20*2,8"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Труба 15*2,8"

    Кол-во: 400

    "Позиция 31"

    "Проволока сварочная д. 1,2 18 кг"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 32"

    "Проволока сварочная д.1,2 18 кг Св-08Г2С Св-10ХГ2СМФ ПП-АН180МН"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 33"

    "Проволока отож. 5 мм"

    Кол-во: 300

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