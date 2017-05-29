Приобретение детских путевок в ДОК «Морская звезда» (г. Туапсе) для детей работников ПАО «НМЗ» на 2017 год

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705126677 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Приобретение детских путевок в ДОК «Морская звезда» (г. Туапсе) для детей работников ПАО «НМЗ» на 2017 год Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО НМЗ Юридический адрес 603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21, Почтовый адрес 603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21 Контактный телефон +7 831 249-80-39 Факс -- Адрес электронной почты zakupki@jscnmz.ru Ф.И.О. контактного лица Бушуй Алексей Николаевич Место рассмотрения предложений г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21 Закупки и тендеры Нижегородская Область Закупки и тендеры Услуги в области медицины прочие Ключевые слова:

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