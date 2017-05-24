Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Извещение о проведение закупки продукции Hansa-Flex

    Извещение о проведение закупки продукции Hansa-Flex

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 07:0024.05.2017 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705753Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведение закупки продукции Hansa-Flex ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705753

    Уникальный номер закупки

    385

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Извещение о проведение закупки продукции Hansa-Flex

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 14:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведение закупки продукции

    Приложение 1.1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-57-51

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    AI.Fedorov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Извещение о проведение закупки продукции Hansa-Flex

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 07:00 GMT +324.05.2017 07:0024.05.2017 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705753Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведение закупки продукции Hansa-Flex Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 07:0024.05.2017 07:0024.05.2017 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705753Дата и время вскрытия заявок Извещение о проведение закупки продукции Hansa-Flex Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 15:0023.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705753Подведение итогов не позднее Извещение о проведение закупки продукции Hansa-Flex Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Извещение о проведение закупки продукции Hansa-Flex

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО УралмашзаводаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запросу

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.12.20.000

    Части гидравлического и пневматического силового оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "БУРТ ПРИВАРНОЙ; SFS 3006-60,3; "Hansa-Flex""

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "БУРТ ПРИВАРНОЙ; SFS 3008-88,9; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "БУРТ ПРИВАРНОЙ; SFS 3010-110; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "БУРТ ПРИВАРНОЙ; SFS 3007-76.1; "Hansa-Flex""

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫ; BKR 25 ND ROV; низкого давления; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "КЛАПАН КОНИЧЕСКИЙ; ввертный; HVR NW 13 HS ED; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "КЛАПАН ОБРАТНЫЙ; RD NW 32 HL; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "КОЛЬЦО; SAE О-RING 3/4; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "КОЛЬЦО; SAE О-RING 3/4; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "КОЛЬЦО; SAE О-RING 1; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "КОЛЬЦО; SAE О-RING 1 1/2; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 18

    "Позиция 12"

    "КОЛЬЦО; SAE О-RING 1 1/2; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 27

    "Позиция 13"

    "КОЛЬЦО; SAE О-RING 1 1/4; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 24

    "Позиция 14"

    "КОЛЬЦО; SAE О-RING 1 1/4; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "КОЛЬЦО; SAE О-RING 1 1/4; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 16

    "Позиция 16"

    "КОЛЬЦО; SAE О-RING 1 1/4; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "КОНУС СВАРНОЙ; SA NW 13 DKO 2,5; с уплотн.кольцом; "HANSA-FLEX"ГЕРМАНИЯ"

    Кол-во: 104

    "Позиция 18"

    "КОНУС СВАРНОЙ; SA NW 16 DKO 4 VA; с уплотн.кольцом; круглого сечения; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "КОНУС СВАРНОЙ; SA NW 25 DK0 4; с уплотн.кольцом; "HANSA-FLEX"ГЕРМАНИЯ"

    Кол-во: 74

    "Позиция 20"

    "КОНТРФЛАНЕЦ ПРИВАРНО; GFS 108 SRE 60; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "КОНТРФЛАНЕЦ ПРИВАРНО; GFS 110 SRE 76; "Hansa-Flex""

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "КОНТРФЛАНЕЦ ПРИВАРНО; GFS 112 SТRE 88,9; "Hansa-Flex""

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "КОНТРФЛАНЕЦ ВВАРИВАЕ; GFC 116 S, SAE 4''; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "КОНТРФЛАНЕЦ ВВАРИВАЕ; GFC 110 S, SAE 2.1/2; ''; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "КОНТРФЛАНЕЦ ВВАРИВАЕ; SAE GFC 110 S; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "КОНТРФЛАНЕЦ ВВАРИВАЕ; SAE GFC 110 S; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "КОНТРФЛАНЕЦ ВВАРИВАЕ; GFC 106 S, SAE 1.1/2; ''; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "КОЛПАЧОК ПЫЛЕЗАЩИТНЫ; SKS ZUBS 399; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "КОЛПАЧОК ПЫЛЕЗАЩИТНЫ; SKM ZUBS 399; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "МУФТА ВСТАВНАЯ; SKS 13 HS 3; соединительная; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "ПЛАСТИНА; промежуточная; ZP 406; "Hansa-Flex""

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "ПЛАСТИНА; промежуточная; ZP 406; "Hansa-Flex""

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "ПОЛУФЛАНЕЦ; SAE FH 6002; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 12

    "Позиция 34"

    "ПОЛУФЛАНЕЦ; SAE FH 6006; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 32

    "Позиция 35"

    "ПОЛУФЛАНЕЦ; SAE FH 6006; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 24

    "Позиция 36"

    "ПОЛУФЛАНЕЦ; SAE FH 6006; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "ПОЛУФЛАНЕЦ; SAE FH 6005; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 16

    "Позиция 38"

    "ПОЛУФЛАНЕЦ; SAE FH 6005; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 48

    "Позиция 39"

    "ПОЛУФЛАНЕЦ; SAE FH 3005; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "ПОЛУФЛАНЕЦ; SAE FH 3005; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 18

    "Позиция 41"

    "ПОЛУФЛАНЕЦ; SAE FH 3007; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "ПОЛУФЛАНЕЦ; SAE FH 3007; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 16

    "Позиция 43"

    "ПОЛУФЛАНЕЦ; SAE FH 3004; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "ПОЛУФЛАНЕЦ; SAE FH 3008; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "РЕМЕНЬ ЗАТЯЖНОЙ; ZURRGURT 800 ROT; ф."Hansa-Flex"; Германия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "РЕМЕНЬ ЗАТЯЖНОЙ; ZURRGURT 800 ROT; ф."Hansa-Flex"; Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; AOH NW 32 L 25; редукц.с уплотн.; конусом и кольцом; кругл.сечения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; AOVM NW 08 L ED; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ; XVRK NW 16 HS 1/2 VA; ввертное; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; VR NW 40 HL1 1/4; штуцерное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; VM 08 LL; резьбовое; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XVR NW 04 HS 3/8 ED; резьбовое штуцерное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; XVR NW 16 HS ED; штуцерное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 8

    "Позиция 54"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; XAOH NW 20 S 32; редукционное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; V NW 25 HS; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; V NW 25 HS 20; редукционное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 8

    "Позиция 57"

    "СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ; XAOH NW 32 L 20; редукционное; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "СОЕДИН.ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ; HFM МКR 1/4 ED; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "СОЕДИН.ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ; HFM МКR 1/4 ED; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 8

    "Позиция 60"

    "СОЕДИН.ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ; HFM МКR 1/4 ED; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "СОЕДИН.ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ; HFM МКR 1/4 ED; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "СОЕДИН.ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ; HFM МКR 1/4 ED; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВ.; XSDOM NW 08 HL; резьбовое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "СОЕДИН. РЕДУКЦИОННОЕ; RIL NW 06 13 ED; длинное съемное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "СОЕДИН. РЕДУКЦИОННОЕ; RIL NW 25 32; длинное съемное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "СОЕДИН. РЕДУКЦИОННОЕ; RIL NW 40 32 ED; длинное съемное; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "СОЕДИН. РЕДУКЦИОННОЕ; RIL NW 50 40 ED; длинное съемное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "СОЕДИН. УГЛОВ.РЕЗЬБ.; W NW 13 HS; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 28

    "Позиция 69"

    "СОЕДИН. УГЛОВ.РЕЗЬБ.; W NW 25 HS; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 14

    "Позиция 70"

    "ЗАМОК КОНЦЕВОЙ; VHS NW 20; ф."HANSA-FLEX""

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "ГЛУХАЯ ПЕРЕМЫЧКА; BZL NW 32; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "ГЛУХАЯ ПЕРЕМЫЧКА; BZS NW 25; С ВН.КОНУСОМ 24°,; БЕЗ НАКИДНОЙ ГАЙКИ; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "ГЛУХАЯ ПЕРЕМЫЧКА; VLM NW 16; с уплотнит.кольцами; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "ГАЙКА ГЛУХАЯ; VM22"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "ГАЙКА НАКИДНАЯ; UEM NW 32 L; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "ВТУЛКА ВСТАВНАЯ; SKM 13 HS 3; соединительная; "Hansa-Flex""

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "СОЕДИН. УГЛОВ.РЕЗЬБ.; W NW 40 HL; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 11

    "Позиция 78"

    "СОЕДИН. УГЛОВ.РЕЗЬБ.; VEW NW 25 HL; регулируемое; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "СОЕДИН. Т-ОБРАЗНОЕ; T NW 13 HS; резьбовое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "СОЕДИН. L-ОБРАЗНОЕ; VELO NW 32 HL; резьб.с уплотнит.; конусом и кольцом; круг.сечения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XV NW 25 HS 13; резьбовое; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XVM NW 08 HL 12 ED; резьбовое штуцерное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XVM NW 08 HL 12 ED; резьбовое штуцерное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XVM NW 25 HL ED; резьбовое штуцерное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XVM NW 13 HL22 ED; резьбовое штуцерное; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XVM NW 20 HL ED; резьбовое штуцерное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XVM NW 10 HL 14 ED; резьбовое; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 7

    "Позиция 88"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; VR NW 25 HS ED; штуцерное резьбовое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; VR NW 32 HL ED; штуцерное; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XVR NW 32 HS1 1/4 ED; резьбовое штуцерное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; GAR NW 25НL; навинчиваемое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 18

    "Позиция 92"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; GAR NW 40 HL; навинчиваемое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 93"

    "СОЕДИН. КРЕСТООБР.; K NW40 HL; резьбовое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "СОЕДИН. КРЕСТООБР.; XK NW 20 HL; резьбовое; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XVU NW16HL 7/8"; резьбовое; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "ТРУБА ПРЕЦИЗИОННАЯ; PR 28x3 VZ; (ST 37.4 NBK,; DIN EN 10305-4); "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 49

    "Позиция 97"

    "УПЛОТНЕНИЕ МЯГКОЕ; WD 12-1,5; "HANSA-FLEX"ГЕРМАНИЯ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "УПЛОТНЕНИЕ МЯГКОЕ; WD 42-2R1 1/4; "HANSA-FLEX"ГЕРМАНИЯ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ; DMO NW 10 L 20; двойн.гайка с уплот.; кольцами круг.сеч.; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ; XVEWO NW 16 HS VA; угол 90°; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; AH NW 25 L 16; редукц. предварит.; монтированное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; AH NW 40 L 25; редукц. предварит.; монтированное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; AH NW 40 L 10; редукц. предварит.; монтированное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "СОЕДИН. L-ОБРАЗНОЕ; XVELO NW16 HL; резьбовое; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "СОЕДИН. L-ОБРАЗНОЕ; XVELO NW16 HL; резьбовое; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "СОЕДИН. L-ОБРАЗНОЕ; XVELO NW 32 HL; резьбовое; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ; SAE AGL 108; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "ФЛАНЕЦ ПРИВАРНОЙ; SAE AFS 110; STRE 76.1 с крепеж.; и уплотнением; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ; SAE AFC 404; ф."Hansa- Flex""

    Кол-во: 8

    "Позиция 110"

    "ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ; SAE AFC405; "HANSA-FLEX"ГЕРМАНИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "ХОМУТ ДЛЯ ШЛАНГА; NRS 20-20; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "ХОМУТ ДЛЯ ШЛАНГА; NRS 31-20; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "ХОМУТ КРЕПЕЖНЫЙ; NRS 24-20; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 11

    "Позиция 114"

    "ХОМУТ ДЛЯ ШЛАНГА; NRS 23-20; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 11

    "Позиция 115"

    "ХОМУТ ДЛЯ ШЛАНГА; NRS 23-20; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "ХОМУТ КРЕПЕЖНЫЙ; NRS 34-20; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 9

    "Позиция 117"

    "ШТУЦЕР; предварительн.сборки; VOM NW 10 HL; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "ШТУЦЕР; предварительн.сборки; VOM NW 16 HL; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "ШТУЦЕР; предварительн.сборки; VOM NW 40 HL; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "ШТУЦЕР ПРИВАРНОЙ; SA NW 20 DKO 2; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "ШТУЦЕР РЕГУЛ.ПРЯМОЙ; AOVR NW 20 L ED VA; ввертн.с упл.конусом; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "ШТУЦЕР РЕГУЛИРУЕМЫЙ; AOVR NW 25 L ED; прямой ввертный; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "ШТУЦЕР РЕГУЛИРУЕМЫЙ; AOVR NW 32 L ED; прямой ввертный; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "ШТУЦЕР РЕГУЛИРУЕМЫЙ; AOVR NW 16 L ED; прямой ввертный; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫ; BKR 13 ND ROV; низкого давления; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "ШТУЦЕР ВВЕРТНЫЙ; W 90 AJ 16 HJ; угол 90; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "ХОМУТ; NRS 18-20; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 18

    "Позиция 128"

    "ХОМУТ; MRS 68-73; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "ФЛАНЕЦ С НАРУЖ.РЕЗЬБ; SAE AFG 403 M/S30; с уплотнением; и крепежом; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "ФЛАНЕЦ; VF 3010; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "ФЛАНЕЦ; VF 3008; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "ФЛАНЕЦ; VF 3006; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ; SAE AFC 403; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 4

    "Позиция 134"

    "ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ; SAE AFC 108; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ; SAE AFC 106; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "ПОЛУФЛАНЕЦ; SAE FH 3008; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 8

    "Позиция 137"

    "КОЖУХ С ЗАСТЕЖКОЙ; TGF ISO K 050; "Hansa Flex""

    Кол-во: 2

    "Позиция 138"

    "КОЛЬЦО; SAE О-RING 1 1/2; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "КОЛЬЦО; SAE 0-RING 4; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "КОЛЬЦО; SAE 0-RING 2 1/2; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "КОЛЬЦО; SAE 0-RING 2 1/2; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 12

    "Позиция 142"

    "КОЛЬЦО; SAE 0-RING 2 1/2; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "КОЛЬЦО; SAE 0-RING 2; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 24

    "Позиция 144"

    "КОЛЬЦО; SAE О-RING 1; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 12

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАУ СШОР № 8
    Аукцион на понижение № 32211081549
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо, бензин АИ-92) для нужд Муниципального автономного учреждения «СШОР № 8»
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо,...
    593741
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    980 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Нижегородтеплогаз
    Маркетинговые исследования * № 32211081526
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к отопительному сезону (подготовка котлов к режимно-наладочным испытаниям, химпромывка, гидропневматическая промывка, режимно-наладочные испытания котлов) в котельных г.Дзержинска и г.Сергач Нижегородской области.
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к...
    593732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования *
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    29 824 859
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013759
    Закупка сэндвич-панелей
    Закупка сэндвич-панелей
    591483
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № ГП237213
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    593734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237212
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    593733
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    3 506 286
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП014268
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    593724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить